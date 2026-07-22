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Zisk výrobcu farieb Akzo Nobel vzrástol
Tržby spoločnosti vykázali mierny pokles.
Autor TASR
Amsterdam 22. júla (TASR) - Holandský chemický koncern Akzo Nobel zaznamenal v 2. štvrťroku rast čistého aj prevádzkového zisku, pričom prekonal očakávania trhov. Firmu podporili zvýšené ceny výrobkov, ktoré kompenzovali rast nákladov na suroviny. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk svetového výrobcu farieb a náterov dosiahol v 2. štvrťroku 139 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka predstavoval 124 miliónov eur.
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil z 393 miliónov na 398 miliónov eur. Prekonal tak očakávania ekonómov, ktorí počítali s miernym poklesom zisku na 392 miliónov eur. Upravený zisk EBITDA na organickej báze sa zvýšil o 18 miliónov eur.
Tržby spoločnosti vykázali mierny pokles. V 2. kvartáli minulého roka dosiahli 2,63 miliardy eur, v období od apríla do konca júna tohto roka 2,59 miliardy eur. Na organickej báze, teda bez vplyvu akvizícií, predajov aktív a výkyvov výmenných kurzov, sa však tržby zvýšili o 2 %.
Čistý zisk svetového výrobcu farieb a náterov dosiahol v 2. štvrťroku 139 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka predstavoval 124 miliónov eur.
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil z 393 miliónov na 398 miliónov eur. Prekonal tak očakávania ekonómov, ktorí počítali s miernym poklesom zisku na 392 miliónov eur. Upravený zisk EBITDA na organickej báze sa zvýšil o 18 miliónov eur.
Tržby spoločnosti vykázali mierny pokles. V 2. kvartáli minulého roka dosiahli 2,63 miliardy eur, v období od apríla do konca júna tohto roka 2,59 miliardy eur. Na organickej báze, teda bez vplyvu akvizícií, predajov aktív a výkyvov výmenných kurzov, sa však tržby zvýšili o 2 %.