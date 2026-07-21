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Zisk výrobcu hodiniek Swatch klesol o vyše 23 %
Výsledky zároveň výrazne zaostali za očakávaniami analytikov. Tí počítali s rastom prevádzkového zisku, a to až na 120 miliónov CHF.
Autor TASR
Zürich 21. júla (TASR) - Švajčiarsky výrobca hodiniek Swatch zaznamenal za 1. polrok tohto roka rast tržieb o takmer desatinu, prevádzkový zisk však klesol o viac než 23 % a pokles vykázal aj čistý zisk. Ako dôvod spoločnosť uviedla negatívne kurzové vplyvy. Informovala o tom agentúra Reuters.
Firma Swatch, pod ktorú patria značky hodiniek ako Omega, Longines a Tissot, v utorok oznámila, že za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla prevádzkový zisk 52 miliónov švajčiarskych frankov (56,30 milióna eur). Za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenala prevádzkový zisk na úrovni 68 miliónov CHF.
Výsledky zároveň výrazne zaostali za očakávaniami analytikov. Tí počítali s rastom prevádzkového zisku, a to až na 120 miliónov CHF. Výsledky spoločnosti ovplyvnili čiastočne zvýšené investície, do veľkej miery však silný švajčiarsky frank.
Klesol aj čistý zisk. Ten dosiahol 16 miliónov CHF, o milión frankov menej než za šesť mesiacov minulého roka.
Tržby sa však zvýšili, k čomu dopomohli najmä mesiace máj a jún. Čisté tržby dosiahli za 1. polrok 3,12 miliardy CHF, čo medziročne predstavuje rast o 2 %. Po úprave o kurzové vplyvy vzrástli o 8,5 %.
(1 EUR = 0,9236 CHF)
Firma Swatch, pod ktorú patria značky hodiniek ako Omega, Longines a Tissot, v utorok oznámila, že za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla prevádzkový zisk 52 miliónov švajčiarskych frankov (56,30 milióna eur). Za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenala prevádzkový zisk na úrovni 68 miliónov CHF.
Výsledky zároveň výrazne zaostali za očakávaniami analytikov. Tí počítali s rastom prevádzkového zisku, a to až na 120 miliónov CHF. Výsledky spoločnosti ovplyvnili čiastočne zvýšené investície, do veľkej miery však silný švajčiarsky frank.
Klesol aj čistý zisk. Ten dosiahol 16 miliónov CHF, o milión frankov menej než za šesť mesiacov minulého roka.
Tržby sa však zvýšili, k čomu dopomohli najmä mesiace máj a jún. Čisté tržby dosiahli za 1. polrok 3,12 miliardy CHF, čo medziročne predstavuje rast o 2 %. Po úprave o kurzové vplyvy vzrástli o 8,5 %.
(1 EUR = 0,9236 CHF)