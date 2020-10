Zisk výrobcu hračiek Hasbro v 3. kvartáli vzrástol

New York 26. októbra (TASR) - Americký výrobca hračiek Hasbro zaznamenal v 3. kvartáli nárast zisku, ktorý prekonal aj odhady analytikov, ktorí mu predpovedali lepší výsledok. Prispel k tomu aj zvýšený dopyt po jeho stolných hrách počas blokád, keď rodiny, ktoré museli zostať doma, hľadali zábavu.



Čistý zisk Hasbro sa za tri mesiace do konca septembra 2020 zvýšil na 220,90 milióna USD (186,32 milióna eur), čo predstavuje 1,61 USD na akciu, z 216,5 milióna USD alebo 1,57 USD/akcia pred rokom.



Po očistení od jednorazových položiek vykázala spoločnosť upravený zisk 1,88 USD. Analytici pritom odhadovali, že zarobí 1,62 USD na akciu.



Tržby Hasbro pritom v sledovanom období klesli o 4 % na 1,78 miliardy USD. Analytici však očakávali, že budú ešte nižšie, a to 1,75 miliardy USD. K poklesu tržieb prispeli negatívne kurzové vplyvy na úrovni 1 miliardy USD a tiež kombinácia výsledkov Hasbro a spoločností Entertainment One (eOne) za obdobia pred tým, ako Hasbro získal eOne v 1. štvrťroku 2020.