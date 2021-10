Zisk výrobcu hygienických potrieb Kimberly-Clark v 3. kvartáli klesol

Irving 25. októbra (TASR) - Americká spoločnosť Kimberly-Clark oznámila za 3. štvrťrok mierny pokles zisku, pričom v oblasti upraveného zisku zaostala za odhadmi trhov. Lepší vývoj zaznamenala v oblasti tržieb. Tie sa zvýšili, pričom prekonali očakávania. Spoločnosť zároveň zhoršila prognózu zisku za celý rok 2021, čo je podľa nej dôsledok rastúcich nákladov na vstupné suroviny.



Výrobca hygienických produktov značky Kleenex, Kotex či plienok Huggies v pondelok informoval, že za 3. štvrťrok zaznamenal čistý zisk 469 miliónov USD (403,27 milióna eur). V rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 472 miliónov USD.



Po úprave o mimoriadne položky evidovala firma zisk na úrovni 548 miliónov USD. Na jednu akciu to znamená 1,62 USD. Spoločnosť tak zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom 1,65 USD/akcia.



Lepšie sa vyvíjali tržby. Za 3. štvrťrok dosiahli 5,01 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 7 %. Zároveň mierne prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s rastom tržieb z minuloročnej hodnoty 4,68 miliardy na 4,99 miliardy USD.



Spoločnosť okrem toho zhoršila celoročné vyhliadky zisku, pod čo sa podľa nej podpísal rast cien surovín. Kimberly-Clark teraz očakáva, že upravený zisk na akciu dosiahne za rok 2021 od 6,05 do 6,25 USD. Pôvodne počítala so ziskom v rozmedzí od 6,65 do 6,90 USD/akcia. Tržby na organickej báze (V 3. kvartáli vzrástli o 4 %) by mali za celý rok klesnúť o 1 až 2 %. Pôvodný odhad poukazoval na stagnáciu až 2-percentný pokles.



(1 EUR = 1,1630 USD)