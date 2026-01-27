Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zisk výrobcu hygienických produktov Kimberly-Clark vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Firma zároveň prekonala očakávania trhov. Podľa Reuters dosiahol zisk upravený o mimoriadne položky na akciu 1,86 USD. Ekonómovia však počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,81 USD/akcia.

Dallas 27. januára (TASR) - Americký výrobca hygienických produktov Kimberly-Clark vykázal za 4. štvrťrok minulého roka rast čistého zisku o viac než desatinu a zároveň prekonal očakávania trhov. Výsledky podporilo znižovanie nákladov a pokračujúci dopyt po produktoch spoločnosti. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Spoločnosť, ktorá je známa výrobkami ako plienky Huggies či produkty značky Kleenex, zaznamenala za 4. kvartál minulého roka čistý zisk 499 miliónov USD (421,59 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 to predstavuje zvýšenie o 11,6 %.

Tržby klesli o 0,6 % na 4,08 miliardy USD. Firma tak v tomto segmente mierne zaostala za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 4,09 miliardy USD.

Spoločnosť však zároveň znížila náklady, najmä prostredníctvom redukcie počtu zamestnancov. To jej pomohlo zvýšiť objem zisku. Kimberly-Clark teraz očakáva, že upravený zisk na akciu vzrastie tento rok o dvojciferné hodnoty.

(1 EUR = 1,1836 USD)
