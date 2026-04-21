Zisk výrobcu leteckých motorov GE Aerospace medziročne stúpol
Celkové tržby firmy sa zvýšili o 25 % na sumu 12,39 miliardy USD zo sumy 9,94 miliardy USD v rovnakom období pred rokom.
Autor TASR
New York 21. apríla (TASR) - Americký výrobca leteckých motorov GE Aerospace v prvom kvartáli dosiahol silný výkon, keďže výrazné zvýšenie tržieb podporilo rast zisku. Bez zahrnutia jednorazových položiek upravený čistý zisk spoločnosti stúpol na 1,96 miliardy USD (1,67 miliardy eur) čiže 1,86 USD na akciu z úrovne 1,6 miliardy USD čiže 1,49 USD na akciu, na ktorej bol v prvom štvrťroku minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Celkové tržby firmy GE Aerospace sa zvýšili o 25 % na sumu 12,39 miliardy USD zo sumy 9,94 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Upravené tržby sa medziročne posilnili o 29 % na 11,61 miliardy USD z úrovne 9 miliárd. Celková hodnota objednávok spoločnosti v prvom štvrťroku stúpla o 87 % na 23 miliárd USD.
Za celý rok 2026 GE Aerospace naďalej očakáva upravený zisk v pásme 7,10 až 7,40 USD na akciu pri raste upravených tržieb o 10 až 30 %. Predpokladá pritom, že zisk a tržby budú pri hornej hranici prognózovaného pásma.
(1 EUR = 1,1767 USD)
Celkové tržby firmy GE Aerospace sa zvýšili o 25 % na sumu 12,39 miliardy USD zo sumy 9,94 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Upravené tržby sa medziročne posilnili o 29 % na 11,61 miliardy USD z úrovne 9 miliárd. Celková hodnota objednávok spoločnosti v prvom štvrťroku stúpla o 87 % na 23 miliárd USD.
Za celý rok 2026 GE Aerospace naďalej očakáva upravený zisk v pásme 7,10 až 7,40 USD na akciu pri raste upravených tržieb o 10 až 30 %. Predpokladá pritom, že zisk a tržby budú pri hornej hranici prognózovaného pásma.
(1 EUR = 1,1767 USD)