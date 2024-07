Zisk výrobcu liehovín Diageo za obchodný rok 2023/2024 klesol

Londýn 30. júla (TASR) - Svetový výrobca alkoholických nápojov Diageo oznámil pokles prevádzkového zisku za minulý obchodný rok, pričom výsledky zaostali za očakávaniami trhov. Spoločnosť ako dôvod uviedla nepriaznivý vývoj tržieb v Latinskej Amerike a Karibiku a dodala, že problémy očakáva aj v ďalšom obchodnom roku. Informovali o tom agentúry Reuters, AFP a portál denníka The Irish Independent.



Najväčší producent liehovín na svete oznámil za obchodný rok 2023/2024, ktorý sa skončil 30. júna, organický prevádzkový zisk na úrovni 6 miliárd USD (5,55 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku to znamená pokles o 4,8 %. Výrazne sa pod to podpísal vývoj v Latinskej Amerike a Karibiku, kde tržby spoločnosti klesli o 21,1 %.



Prevádzkový zisk tak zaostal za očakávaniami trhov. Tie počítali s jeho poklesom o 4,5 %, keďže vychádzali z pôvodných odhadov vývoja zisku v Latinskej Amerike a Karibiku. V tomto regióne spoločnosť Diageo pôvodne predpokladala pokles zisku o 10 % až 20 %.



Čistý zisk potom dosiahol 3,9 miliardy USD. Oproti roku 2022/2023 to znamená pokles o 13 %.



Tržby firmy Diageo zaznamenali za minulý rok 20,3 miliardy USD. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to predstavuje pokles o 1,4 %. Tržby na organickej báze klesli o 0,6 %, firme sa však darilo na európskom trhu, kde sa zvýšili o 3 %.



(1 EUR = 1,0817 USD)