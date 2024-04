Zisk výrobcu motoriek Harley-Davidson klesol o takmer štvrtinu

Milwaukee 25. apríla (TASR) - Americký výrobca motoriek Harley-Davidson zaznamenal v 1. štvrťroku pokles zisku o takmer štvrtinu, keď dopyt po motocykloch na kľúčovom severoamerickom trhu klesol. Na druhej strane, upravený zisk prekonal očakávania analytikov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenala zisk 234,94 milióna USD (219,86 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 23 %.



Výsledky do veľkej miery ovplyvnil vývoj tržieb, ktoré klesli o 5,1 % na 1,48 miliardy USD. Za ich poklesom je najmä slabší dopyt po motocykloch na trhu Severnej Ameriky. Spoločnosť sa usiluje prilákať mladšiu generáciu novou ponukou rozšírenou o elektrické modely, jej pokusy však zatiaľ neboli veľmi úspešné. Musí sa tak aj naďalej spoliehať na dopyt zo strany staršej generácie, ktorej záujem však v dôsledku zvýšených životných nákladov rovnako klesá. Objem dodávok motoriek Harley-Davidson klesol v 1. štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 7 %.



Na druhej strane, zisk upravený o mimoriadne položky na akciu, čo je ukazovateľ, ktorý patrí medzi najviac sledované, prekonal očakávania. Spoločnosť dosiahla upravený zisk na akciu 1,72 miliardy USD, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom 1,51 USD.



(1 EUR = 1,0686 USD)