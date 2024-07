Zisk výrobcu motoriek Harley-Davidson vzrástol takmer štvrtinu

Milwaukee 25. júla (TASR) - Americký výrobca motoriek Harley-Davidson oznámil za 2. štvrťrok tohto roka rast zisku o takmer štvrtinu, k čomu prispel pokračujúci vysoký dopyt po jeho drahších produktoch. Tento záujem tak dokázal kompenzovať aj negatívne dôsledky vysokých úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Harley-Davidson uviedol, že v 2. štvrťroku zaznamenal zisk 218,27 milióna USD (201,21 milióna eur). Oproti 2. štvrťroku minulého roka to predstavuje rast o 23 %. Navyše, zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 1,63 USD. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 1,40 USD.



"Napriek náročným podmienkam na trhu sme veľmi spokojní s výsledkami za 2. kvartál," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Jochen Zeitz. Poukázal pritom na dobré výsledky na kľúčovom americkom trhu s motorkami.



Tržby Harley-Davidson z predaja motoriek a príslušenstva dosiahli v 2. kvartáli 1,35 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 12,5 %.



(1 EUR = 1,0848 USD)