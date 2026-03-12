< sekcia Ekonomika
Zisk výrobcu nákladných áut Daimler Truck vlani prudko klesol
Odbyt automobilky v roku 2025 tiež klesol. Spoločnosť Daimler Truck predala celkovo 422.510 nákladných vozidiel a autobusov, čo bolo o 8 % menej ako v roku 2024.
Autor TASR
Stuttgart 12. marca (TASR) - Zisk nemeckého výrobcu nákladných vozidiel Daimler Truck v minulom roku klesol o 34 %, keďže spoločnosť sa dostala pod tlak amerických ciel a slabého dopytu v Severnej Amerike. Firma vo štvrtok uviedla, že jej konsolidovaný čistý zisk sa znížil na 2 miliardy eur z úrovne približne 3,1 miliardy eur v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Naše výsledky za rok 2025 ukazujú zlepšenú prevádzkovú výkonnosť v náročnom podnikateľskom prostredí,“ uviedla generálna riaditeľka automobilky Karin Rdströmová. Kľúčové finančné ukazovatele firmy sa však vo všetkých oblastiach zhoršili. Tržby sa oslabili o 9 % na zhruba 49,5 miliardy eur zo sumy 54,1 miliardy eur v predošlom roku. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa prepadol o 20 % na približne 2,8 miliardy eur.
Odbyt automobilky v roku 2025 tiež klesol. Spoločnosť Daimler Truck predala celkovo 422.510 nákladných vozidiel a autobusov, čo bolo o 8 % menej ako v roku 2024. Odbyt v Severnej Amerike sa zmenšil o 26 % na 142.000 vozidiel.
Automobilka Daimler Truck nedávno odštartovala program znižovania nákladov s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť a zredukovať prevádzkové výdavky v Európe do roku 2030 o viac ako 1 miliardu eur. Podľa plánov sa má len v Nemecku zrušiť približne 5000 pracovných miest.
„Naše opatrenia na zvýšenie efektívnosti realizujeme rýchlejšie, ako sme plánovali, a sme odhodlaní byť motorom transformácie nášho odvetvia,“ uviedla vo vyhlásení Rdströmová.
„Naše výsledky za rok 2025 ukazujú zlepšenú prevádzkovú výkonnosť v náročnom podnikateľskom prostredí,“ uviedla generálna riaditeľka automobilky Karin Rdströmová. Kľúčové finančné ukazovatele firmy sa však vo všetkých oblastiach zhoršili. Tržby sa oslabili o 9 % na zhruba 49,5 miliardy eur zo sumy 54,1 miliardy eur v predošlom roku. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa prepadol o 20 % na približne 2,8 miliardy eur.
Odbyt automobilky v roku 2025 tiež klesol. Spoločnosť Daimler Truck predala celkovo 422.510 nákladných vozidiel a autobusov, čo bolo o 8 % menej ako v roku 2024. Odbyt v Severnej Amerike sa zmenšil o 26 % na 142.000 vozidiel.
Automobilka Daimler Truck nedávno odštartovala program znižovania nákladov s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť a zredukovať prevádzkové výdavky v Európe do roku 2030 o viac ako 1 miliardu eur. Podľa plánov sa má len v Nemecku zrušiť približne 5000 pracovných miest.
„Naše opatrenia na zvýšenie efektívnosti realizujeme rýchlejšie, ako sme plánovali, a sme odhodlaní byť motorom transformácie nášho odvetvia,“ uviedla vo vyhlásení Rdströmová.