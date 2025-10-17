< sekcia Ekonomika
Zisk výrobcu nákladných áut Volvo AB klesol v 3. kvartáli o štvrtinu
Ako dôvod spoločnosť uviedla nižšie tržby, vyššie ceny vstupov aj americké clá.
Autor TASR
Štokholm 17. októbra (TASR) - Švédsky výrobca nákladných vozidiel Volvo AB oznámil za 3. štvrťrok pokles čistého zisku o štvrtinu. Ako dôvod spoločnosť uviedla nižšie tržby, vyššie ceny vstupov aj americké clá. Informovala o tom agentúra DPA.
Čistý zisk spoločnosti dosiahol v 3. štvrťroku 7,5 miliardy švédskych korún (681,01 milióna eur). Medziročne tak klesol o 25 %. Zisk pred zdanením predstavoval 12,1 miliardy SEK. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 10,83 %.
Pokles zaznamenal aj prevádzkový zisk, ako aj prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky. Celkový prevádzkový zisk dosiahol 12,52 miliardy SEK, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 14,07 miliardy SEK. Prevádzkový zisk upravený o jednorazové položky dosiahol 11,71 miliardy SEK a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o 16,8 %. Spoločnosť uviedla, že výsledky ovplyvnili zvýšené náklady na vstupné suroviny, výrobné náklady, ako aj tie spojené s vyššími americkými dovoznými clami.
Tržby Volvo AB klesli o 5 % na 110,6 miliardy SEK. V prípade úpravy o kurzové vplyvy pokles predstavoval 1 %.
Spoločnosť dodala, že americké dovozné clá ju v 3. kvartáli stáli zhruba 500 miliónov SEK. Zároveň očakáva, že vo 4. štvrťroku budú dôsledky zvýšených dovozných ciel v USA ešte výraznejšie, pričom počíta, že clá ju budú stáť približne miliardu švédskych korún.
(1 EUR = 11,013 SEK)
