< sekcia Ekonomika
Zisk výrobcu nákladných áut Volvo Group klesol, prekonal však odhady
Čistý zisk spoločnosti dosiahol v poslednom štvrťroku minulého roka 9,61 miliardy švédskych korún (908,15 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 10,51 %.
Autor TASR
Štokholm 28. januára (TASR) - Švédsky výrobca nákladných vozidiel Volvo Group oznámil za 4. kvartál minulého roka pokles čistého zisku o viac než desatinu, pod čo sa podpísal najmä slabý severoamerický trh. Výrazne klesol aj upravený zisk, výsledky však boli lepšie, než predpokladali analytici. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk spoločnosti dosiahol v poslednom štvrťroku minulého roka 9,61 miliardy švédskych korún (908,15 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 10,51 %.
Výsledky ovplyvnil slabý predaj na kľúčovom severoamerickom trhu, najmä v USA, kde do predaja zasahuje colná politika prezidenta Donalda Trumpa. V dôsledku toho celkové tržby spoločnosti Volvo Group klesli o 10,6 % na 123,8 miliardy SEK.
Výrazný pokles zaznamenal aj zisk upravený o mimoriadne položky, výsledky však boli lepšie, než predpokladali analytici. Upravený zisk dosiahol za 4. štvrťrok 12,77 miliardy SEK, zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka predstavoval 14,04 miliardy SEK. Napriek tomu prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom prevádzkového zisku na menej než 11,50 miliardy SEK.
(1 EUR = 10,582 SEK)
Čistý zisk spoločnosti dosiahol v poslednom štvrťroku minulého roka 9,61 miliardy švédskych korún (908,15 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 10,51 %.
Výsledky ovplyvnil slabý predaj na kľúčovom severoamerickom trhu, najmä v USA, kde do predaja zasahuje colná politika prezidenta Donalda Trumpa. V dôsledku toho celkové tržby spoločnosti Volvo Group klesli o 10,6 % na 123,8 miliardy SEK.
Výrazný pokles zaznamenal aj zisk upravený o mimoriadne položky, výsledky však boli lepšie, než predpokladali analytici. Upravený zisk dosiahol za 4. štvrťrok 12,77 miliardy SEK, zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka predstavoval 14,04 miliardy SEK. Napriek tomu prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom prevádzkového zisku na menej než 11,50 miliardy SEK.
(1 EUR = 10,582 SEK)