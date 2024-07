Zisk výrobcu nákladných áut Volvo vzrástol v 2. kvartáli o takmer 45 %

Štokholm 18. júla (TASR) - Švédsky výrobca nákladných áut AB Volvo oznámil za 2. štvrťrok rast čistého zisku o takmer 45 %. Výrazný rast zaznamenal aj v prípade prevádzkového zisku, pri ktorom zároveň prekonal očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že v období od apríla do konca júna zaznamenala čistý zisk 15,58 miliardy švédskych korún (1,35 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 44 %.



Prevádzkový zisk predstavoval 20,3 miliardy SEK, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom vykázala firma tento zisk na úrovni 14,6 miliardy SEK. Prekonala tak očakávania trhov, ktoré počítali s rastom prevádzkového zisku na 18 miliárd SEK.



Tržby mierne klesli, výsledky v tomto ukazovateli však do veľkej miery ovplyvnili nepriaznivé kurzové vplyvy. Tržby dosiahli 140,25 miliardy SEK, pričom za rovnaké obdobie minulého roka predstavovali 140,69 miliardy SEK. Po úprave o kurzové vplyvy sa objem tržieb nemenil. Z jednotlivých trhov tržby spoločnosti AB Volvo potiahli Severná a Južná Amerika, na druhej strane v Európe, Ázii a regióne Afrika a Oceánia klesli.



Čo sa týka príjmu objednávok, v porovnaní s 2. kvartálom minulého roka stagnoval, objem dodávok sa však znížil. Dosiahol 58.935 vozidiel, čo predstavuje pokles o 8 %.



(1 EUR = 11,5085 SEK)