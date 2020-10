Zisk výrobcu nákladných automobilov Volvo v 3. štvrťroku klesol o 23 %

Štokholm 16. októbra (TASR) - Švédsky výrobca nákladných automobilov Volvo, jeden z najväčších na svete, v piatok informoval, že jeho čistý zisk v 3. štvrťroku klesol o 23 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.



Presnejšie, čistý zisk spoločnosti za tri mesiace do konca septembra 2020 klesol na 5,72 miliardy švédskych korún (551,17 milióna eur) zo 7,46 miliardy SEK v predchádzajúcom roku.



Generálny riaditeľ Martin Lundstedt skonštatoval, že aj keď blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu výrazne ovplyvnili predaj, "ku koncu štvrťroka bola aktivita na väčšine trhov s nákladnými autami späť zhruba na rovnakej úrovni ako pred rokom“. To podľa neho naznačuje, že zákazníci sa vracajú k predtým plánovaným cyklom výmeny autoparku.



Tržby skupiny v období od júla do septembra klesli o 22 % na 76,9 miliardy SEK a objem predaja nákladných vozidiel sa znížil o 26 %.



Lundstedt poznamenal, že neistota v súvislosti s budúcim vývojom je „značná, pretože opätovné šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny pandémie môže viesť k novým obmedzeniam“.