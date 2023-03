Zisk výrobcu pneumatík Continental sa prepadol o vyše 95 %

Berlín 8. marca (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík Continental oznámil za minulý rok prepad zisku o viac než 95 %, pod čo sa podpísali výrazne zvýšené náklady. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu MarketWatch.



Spoločnosť v stredu oznámila, že za rok 2022 dosiahla čistý zisk 66,6 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 95,4 %, keď za rok 2021 vykázala zisk na úrovni 1,44 miliardy eur.



Tržby zaznamenala na úrovni 39,41 miliardy eur. Zvýšila ich z 33,77 miliardy eur v predchádzajúcom roku a zároveň splnila očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami v rozmedzí od 38,3 miliardy do 40,1 miliardy eur. V tomto roku Continental očakáva rast tržieb na 42 miliárd až 45 miliárd eur.



Zisk v minulom roku ovplyvnili do veľkej miery zvýšené náklady v dôsledku vojny na Ukrajine. Tie spoločnosti vzrástli o 3,3 miliardy eur, pričom vyššie náklady evidovala za suroviny, polotovary, energie aj na logistiku.



Okrem toho výsledky ovplyvnili problémy spojené s protipandemickými opatreniami v Číne a pokračujúci nedostatok čipov. V tomto roku počíta Continental s rastom nákladov na materiál, energie, logistiku a platy o ďalších 1,7 miliardy eur.