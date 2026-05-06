Zisk výrobcu pneumatík Continental v prvom kvartáli vzrástol
Čistý zisk firmy Continental za január až marec medziročne vzrástol takmer trojnásobne, a to na sumu 200 miliónov eur.
Autor TASR
Hannover 6. mája (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík Continental dosiahol v prvom štvrťroku rast zisku napriek nižšiemu obratu. Vďaka silnému predaju pneumatík a úsporám v oblasti nákladov sa upravený zisk firmy pred úrokmi a zdanením (EBIT) zvýšil o viac ako 6 % na 522 miliónov eur, oznámila spoločnosť v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čistý zisk firmy Continental za január až marec medziročne vzrástol takmer trojnásobne, a to na sumu 200 miliónov eur. Jej tržby však klesli na 4,4 miliardy eur z úrovne 4,9 miliardy eur. „Mali sme dobrý štart do tohto roka,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Continental Christian Kötz. Geopolitický vývoj však „vytvára väčšiu neistotu pre spotrebiteľov a pre ekonomiku ako celok," dodal.
Firma v prvom kvartáli profitovala z trendu nákupov veľkých luxusných pneumatík pre osobné automobily, pričom náklady na suroviny boli nižšie. Finančný riaditeľ Roland Welzbacher však varoval, že ceny surovín porastú.
Minulý rok firma Continental oddelila svoju divíziu komponentov pre automobilový priemysel a uviedla ju na burzu cenných papierov pod názvom Aumovio. Tento rok skupina plánuje oddeliť aj divíziu plastových technológií ContiTech. Zamerať sa totiž chce na svoju hlavnú činnosť, a to výrobu pneumatík.
