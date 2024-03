Zisk výrobcu polievok Campbell Soup v 2. kvartáli klesol o vyše 12 %

Camden 6. marca (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup zaznamenala za 2. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku o viac než 12 %, v prípade upraveného zisku však prekonala odhady trhov. Informoval o tom portál RTTNews.



Najväčší výrobca polievok na svete oznámil, že za 2. štvrťrok 2023/2024, ktorý sa skončil v januári, dosiahol čistý zisk 203 miliónov USD (187,11 milióna eur), čo na akciu predstavuje 68 centov. Na porovnanie, v rovnakom období minulého obchodného roka vykázala firma čistý zisk 232 miliónov USD (77 centov/akcia).



Klesli aj tržby. Za 2. kvartál 2023/2024 dosiahli 2,46 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 1,2 %.



Na druhej strane, upravený zisk, teda zisk bez započítania jednorazových položiek, dosiahol 240 miliónov USD, čo na akciu znamená 80 centov. V prípade tohto ukazovateľa, ktorý je pre analytikov dôležitejší, výsledky prekonali očakávania. Analytici počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 77 centov.



Firma zároveň potvrdila pôvodné odhady tržieb a upraveného zisku na akciu na celý rok 2023/2024. Upravený zisk na akciu odhaduje spoločnosť na úrovni od 3,09 USD do 3,25 USD a čisté tržby v rozmedzí od 0,5-percentného poklesu až po 1,5-percentný zisk. To signalizuje objem tržieb na úrovni 9,31 miliardy až 9,50 miliardy USD. Za minulý obchodný rok vykázala potravinárska spoločnosť tržby 9,36 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0849 USD)