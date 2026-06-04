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Zisk výrobcu prémiového koňaku klesol vlani o viac než tretinu
Spoločnosť, ktorá je známa výrobou prémiového koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau, dosiahla za obchodný rok 2025/2026 (skončil sa v marci) zisk 78,7 milióna eur.
Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Francúzsky výrobca alkoholických nápojov Rémy Cointreau oznámil za minulý obchodný rok pokles zisku o viac než tretinu. Výsledky spoločnosti výrazne ovplyvnili slabšie tržby na kľúčových trhoch Číny a Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť, ktorá je známa výrobou prémiového koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau, dosiahla za obchodný rok 2025/2026 (skončil sa v marci) zisk 78,7 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to predstavuje pokles o 35 %. Tržby dosiahli 935,3 milióna eur, čo medziročne znamená pokles približne o 5 %.
Francúzsku firmu nemalou mierou poškodilo posilnenie eura oproti ďalším svetovým menám. To viedlo k zdraženiu výrobkov Rémy Cointreau na zahraničných trhoch. Okrem toho sa jej zvýšili výrobné náklady.
Spoločnosť tiež v posledných rokoch výrazne zaťažila colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Doplácala aj na spory Číny s Európskou úniou. Napriek tomu akcie spoločnosti po otvorení burzy v Paríž vzrástli o viac než desatinu, keď sa ukázalo, že výsledky sú lepšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Bloomberg.
Podľa šéfa firmy Francka Marillyho sa Rémy Cointreau podarilo „vo vytrvale náročnom makroekonomickom a geopolitickom prostredí vyhrať viacero kľúčových bitiek“. Uviedol, že jej značky postupne získavajú svoj pôvodný podiel na trhu USA a čo sa týka Číny, do dobrej pozície na trhu sa vracia koňak Rémy Martin.
Spoločnosť, ktorá je známa výrobou prémiového koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau, dosiahla za obchodný rok 2025/2026 (skončil sa v marci) zisk 78,7 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to predstavuje pokles o 35 %. Tržby dosiahli 935,3 milióna eur, čo medziročne znamená pokles približne o 5 %.
Francúzsku firmu nemalou mierou poškodilo posilnenie eura oproti ďalším svetovým menám. To viedlo k zdraženiu výrobkov Rémy Cointreau na zahraničných trhoch. Okrem toho sa jej zvýšili výrobné náklady.
Spoločnosť tiež v posledných rokoch výrazne zaťažila colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Doplácala aj na spory Číny s Európskou úniou. Napriek tomu akcie spoločnosti po otvorení burzy v Paríž vzrástli o viac než desatinu, keď sa ukázalo, že výsledky sú lepšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Bloomberg.
Podľa šéfa firmy Francka Marillyho sa Rémy Cointreau podarilo „vo vytrvale náročnom makroekonomickom a geopolitickom prostredí vyhrať viacero kľúčových bitiek“. Uviedol, že jej značky postupne získavajú svoj pôvodný podiel na trhu USA a čo sa týka Číny, do dobrej pozície na trhu sa vracia koňak Rémy Martin.