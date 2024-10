Zisk výrobcu športovej obuvi Nike klesol, prekonal však očakávania

Beaverton 2. októbra (TASR) - Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Nike oznámil za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka pokles zisku o viac než štvrtinu, napriek tomu výsledky prekonali očakávania. Firma však zaostala za odhadmi v oblasti tržieb, ktoré sa znížili o viac než desatinu. Spoločnosť okrem toho zrušila zverejnenie výhľadu na celý obchodný rok, ako aj investorský deň naplánovaný na druhú polovicu novembra. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk Nike dosiahol v 1. kvartáli obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od júna do konca augusta, 1,05 miliardy USD (947,14 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť zisk na úrovni 1,45 miliardy USD.



Navyše, zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 0,70 USD. Nike tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 0,52 USD/akcia.



Firma však zaostala za odhadmi v oblasti tržieb. Tie klesli medziročne o 10,4 % na 11,59 miliardy USD, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami na úrovni 11,65 miliardy USD. Finančný riaditeľ spoločnosti Matthew Friend v tejto súvislosti uviedol, že počet zákazníkov v kamenných obchodoch aj dopyt prostredníctvom internetu klesol výraznejšie, než sa očakávalo.



Spoločnosť zároveň zrušila plánované zverejnenie vyhliadok hospodárenia na celý obchodný rok a namiesto toho zverejnila výhľad iba na 2. kvartál končiaci sa novembrom. Aj v tomto období očakáva pokles tržieb, a to v rozmedzí od 8 % do 10 %. Prognóza spoločnosti je tak horšia než prognóza analytikov, ktorí očakávajú pokles tržieb v 2. kvartáli 2024/2025 na úrovni 7 %.



Nezverejnenie vyhliadok na celý obchodný rok by malo poskytnúť potrebnú flexibilitu pri stanovovaní stratégií a plánov novému šéfovi Nike Elliotovi Hillovi. Ten vo funkcii nahradí Johna Donahoea, a to od 14. októbra. V pôvodnej prognóze Nike uvádzala za súčasný obchodný rok pokles tržieb na strednej úrovni jednocifernej stupnice.



Spoločnosť okrem toho odložila investorský deň na neskoršie obdobie. Ten pôvodne plánovala na 19. novembra.



(1 EUR = 1,1086 USD)