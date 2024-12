Zisk výrobcu športovej obuvi Nike klesol, prekonal však očakávania

Beaverton 20. decembra (TASR) - Americký výrobca športových potrieb Nike oznámil za 2. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku o viac než štvrtinu, pod čo sa podpísal pokles tržieb takmer o 8 %. Výsledky však napriek tomu prekonali očakávania trhov. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od septembra do konca novembra, zaznamenala zisk 1,16 miliardy USD (1,12 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 26,3 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky na akciu však dosiahol 78 centov oproti 1,03 USD za rovnaké obdobie spred roka. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom zisku až na 63 centov/akcia.



Tržby dosiahli 12,35 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 7,7 %.



Nový generálny riaditeľ Elliott Hill, ktorý vedenie firmy prevzal v polovici októbra, upozornil, že cesta k zotaveniu tržieb bude dlhá, chce sa však namiesto streetwear produktov opäť zamerať na športy, ako je basketbal alebo atletika. "Našou prioritou je vrátiť šport do centra všetkého, čo robíme," povedal Hill.



(1 EUR = 1,0395 USD)