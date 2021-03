Zisk výrobcu športovej obuvi Nike vzrástol v 3. kvartáli o vyše 70 %

New York 19. marca (TASR) - Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Nike oznámil za 3. štvrťrok obchodného roka 2020/2021 rast tržieb aj zisku. Tržby však zaostali za očakávaniami, keď ich vývoj ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá zatvorila veľký počet kamenných obchodov. Na druhej strane, zisk sa zvýšil o viac než 70 %, k čomu prispel najmä on-line predaj.



Spoločnosť informovala, že za 3. kvartál 2020/2021, čo predstavuje obdobie od decembra do konca februára, zaznamenala zisk 1,45 miliardy USD (1,22 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala zisk 847 miliónov USD. Medziročne to znamená rast o 71 %.



Na akciu predstavoval zisk 90 centov. V tomto ukazovateli Nike výrazne prekonala očakávania trhov, keď analytici počítali so ziskom na akciu na úrovni 76 centov.



Tržby sa zvýšili o 2,6 % na 10,36 miliardy USD. V tomto prípade však firma zaostala za očakávaniami, keďže analytici počítali s rastom tržieb na viac než 11 miliárd USD. Výsledky ovplyvnil slabší predaj v kamenných obchodoch v dôsledku pandémie nového koronavírusu. V regióne Európa, Blízky východ a Afrika (EMEA) bolo v posledných dvoch mesiacoch štvrťroka zatvorených zhruba 45 % kamenných obchodov.



Za celý obchodný rok očakáva Nike rast tržieb na úrovni približne 13 až 16 %. Tento odhad je o niečo horší, než odhadujú analytici, ktorí stanovili prognózu rastu tržieb na takmer 16 %.



(1 EUR = 1,1912 USD)