Zisk výrobcu spotrebného tovaru Kimberly-Clark zaostal za očakávaniami

Dallas 23. apríla (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Kimberly-Clark oznámil za 1. kvartál tohto roka pokles zisku aj tržieb. Navyše, trhmi viac sledovaný upravený zisk zaostal za očakávaniami.



Spoločnosť známa výrobou plienok Huggies či hygienických produktov značky Kleenex uviedla, že za 1. štvrťrok dosiahla čistý zisk 584 miliónov USD (484,81 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,72 USD. V rovnakom období minulého roka dosiahla zisk 660 miliónov USD (1,92 USD/akcia).



Pozornejšie sledovaný zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 610 miliónov USD (1,80 USD/akcia), zatiaľ čo pred rokom to bolo 734 miliónov USD (2,13 USD na akciu). Spoločnosť tak zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali so ziskom 1,93 USD/akcia.



Tržby predstavovali 4,74 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 5,4 %.



Firma následne zhoršila prognózu celoročného vývoja zisku a tržieb. Pôvodne očakávala, že upravený zisk dosiahne na akciu od 7,75 do 8 USD. Teraz predpokladá, že upravený zisk sa bude pohybovať v rozmedzí od 7,30 do 7,55 USD/akcia. V prípade tržieb počíta Kimberly-Clark s ich rastom o 3 až 5 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade uvádzala firma rast na úrovni 4 až 6 %.



(1 EUR = 1,2046 USD)