Zisk výrobcu spotrebného tovaru P&G klesol, firma ale prekonala odhady

New York 19. októbra (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble (P&G) vykázal za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku, výsledky však prekonali očakávania. Tržby sa mierne zvýšili, avšak spoločnosť zhoršila ich odhad vývoja na celý rok, pričom ako dôvod uviedla silný dolár. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews.



P&G uviedol, že v 1. štvrťroku obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od júla do konca septembra, dosiahol zisk 3,94 miliardy USD (4,01 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o viac než 4 %. Na druhej strane, zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 1,57 USD, čím firma prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,54 USD.



Tržby dosiahli 20,61 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje rast o 1,3 %.



Na celý rok však spoločnosť zhoršila vyhliadky tržieb, pričom ako dôvod uviedla pre ňu nepriaznivý silný kurz dolára. P&G má aktivity po celom svete, čo znamená, že príjmy v zahraničných menách potom konvertuje na doláre. Až polovicu tržieb generuje Procter & Gamble na zahraničných trhoch.



Spoločnosť teraz očakáva, že za celý rok 2022/2023 jej tržby klesnú o 1 až 3 %. Pôvodná prognóza hovorila o stagnácii, prípadne raste tržieb do 2 %.



V prípade organických tržieb, do ktorých sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a akvizície, P&G ponechal odhad nezmenený. To znamená, že naďalej počíta za celý rok s ich rastom o 3 až 5 %.



(1 EUR = 0,9835 USD)