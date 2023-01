Zisk výrobcu spotrebného tovaru Procter & Gamble v 2. kvartáli klesol

Cincinnati 19. januára (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble (P&G) zaznamenal za 2. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku o takmer desatinu, keď výsledky ovplyvnilo zníženie tržieb. Trhmi viac sledovaný upravený zisk na akciu však naplnil očakávania a v prípade tržieb spoločnosť odhady prekonala. Zároveň zlepšila prognózu vývoja tržieb na celý obchodný rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Zisk za 2. štvrťrok 2022/2023, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, dosiahol 3,93 miliardy USD (3,63 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 7 %. Upravený zisk na akciu predstavoval 1,59 USD, čím spoločnosť potvrdila očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters.



Čisté tržby dosiahli 20,77 miliardy USD a oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka klesli o 1 %. Napriek tomu boli vyššie, než predpokladali analytici. Tí počítali s ich poklesom na 20,73 miliardy USD.



Tržby na organickej báze, očistené o kurzové vplyvy, akvizície a divestície, vzrástli o 5 %. Prispeli k tomu vyššie ceny tovarov a zlepšenie produktového mixu. Z piatich segmentov firmy až štyri zaznamenali rast organických tržieb.



"Napriek náročným podmienkam v súčasnom obchodnom roku sa nám podarilo za 2. kvartál zaznamenať solídne výsledky," povedal na margo tržieb a zisku za ostatný štvrťrok generálny riaditeľ spoločnosti Jon Moeller.



Spoločnosť P&G zároveň zlepšila vyhliadky vývoja tržieb za celý rok 2022/2023. Ako uviedla, za celý obchodný rok končiaci sa 30. júna očakáva, že tržby zaznamenajú nulový rast, prípadne klesnú maximálne o 1 %, zatiaľ čo pôvodná prognóza uvádzala pokles tržieb o 1 % až 3 %. V prípade zisku ponechala pôvodný odhad nezmenený. To znamená, že za rok 2022/2023 by mal P&G zaznamenať nulový až 4-percentný rast zisku.



(1 EUR = 1,0839 USD)