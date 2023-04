Zisk výrobcu spotrebného tovaru Procter & Gamble vzrástol

Cincinnati 21. apríla (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble (P&G) oznámil za 3. kvartál súčasného obchodného roka mierny rast tržieb a zisku. Zároveň zlepšil odhad vývoja tržieb za celý rok, keď sa ukázalo, že vyššie ceny produktov dostatočne kompenzujú pokles objemu predaja. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Koncern, ktorý je známy značkami ako plienky Pampers, šampóny Pantene či pracie prášky Tide, v piatok uviedol, že v 3. štvrťroku obchodného roka 2022/2023, čo znamená obdobie od januára do konca marca, zaznamenal zisk 3,40 miliardy USD (3,11 miliardy eur). V rovnakom období minulého obchodného roka vykázala firma zisk na úrovni 3,36 miliardy USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 1,37 USD oproti 1,33 USD/akcia pred rokom. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, keďže tie počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,32 USD.



Tržby dosiahli 20,07 miliardy USD. V porovnaní s 3. kvartálom obchodného roka 2021/2022 to predstavuje rast o 3,6 %.



Tovar od spoločností ako P&G a Unilever patrí k tým, po ktorých dopyt v období útlmu ekonomiky neklesá v takej miere ako pri elektronike či nábytku. V poslednom období síce dopyt klesol, stále je však dostatočne vysoký vzhľadom na to, že firmy zvýšili ceny svojich produktov. Napríklad za 3. kvartál 2022/2023 zaznamenal P&G pokles objemu predaja o 3 %, avšak ceny jeho produktov sa za toto obdobie zvýšili v priemere o 10 %.



V reakcii na výsledky spoločnosť zlepšila odhad vývoja organických tržieb za tento obchodný rok. Pôvodne počítala s tým, že ich rast dosiahne 4 % až 5 %, teraz očakáva, že to bude 6 %.



(1 EUR = 1,0944 USD)