Zisk výrobcu spotrebného tovaru Reckitt Benckiser klesol o vyše pätinu

Londýn 28. februára (TASR) - Britský výrobca spotrebného tovaru Reckitt Benckiser zaznamenal za minulý rok pokles zisku pred zdanením o viac než pätinu. Tržby sa síce mierne zvýšili, zaostali však za očakávaniami. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky ako Dettol, Lysol, Calgon, Strepsils či Nurofen, oznámila, že v minulom roku zaznamenala zisk pred zdanením 2,4 miliardy libier (2,8 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 21,8 %. Klesol aj upravený prevádzkový zisk. Zatiaľ čo v roku 2022 dosiahol 3,44 miliardy libier, za minulý rok predstavoval 3,37 miliardy libier.



Čisté tržby dosiahli 14,61 miliardy libier. Oproti roku 2022 tak vzrástli o 1,1 %, boli však nižšie, než sa pôvodne očakávalo. Výrazne ich ovplyvnil 4. kvartál, za ktorý klesli približne o 7 % na 3,56 miliardy libier.



Porovnateľné tržby zaznamenali pokles o 1,2 %, pričom analytici počítali s ich rastom o 1,6 %. Ako dôvod spoločnosť uviedla klesajúce tržby z predaja niektorých liečiv, napríklad na chrípku. Objem tržieb divízie vyrábajúcej liečivá, ktorá sa na celkovom objeme čistých tržieb firmy podieľa približne 40 %, klesol v poslednom kvartáli minulého roka medziročne o 2,2 %.



Spoločnosť však uviedla, že v tomto roku očakáva lepšie výsledky a odhaduje rast porovnateľných čistých tržieb v rozmedzí od 2 % do 4 %. V prípade divízie liečiv a hygienických produktov predpokladá tohtoročný rast tržieb na strednej úrovni jednocifernej stupnice.



(1 EUR = 0,8562 GBP)