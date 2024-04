Zisk výrobcu stavebnej techniky Caterpillar vzrástol o takmer polovicu

Deerfield 25. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Caterpillar, najväčší výrobca stavebných a ťažobných zariadení na svete, zaznamenala v 1. štvrťroku tohto roka rast zisku o takmer 50 % a po úprave o jednorazové položky prekonala očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť Caterpillar vo štvrtok oznámila, že v 1. kvartáli zaznamenala čistý zisk 2,86 miliardy USD (2,68 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 5,75 USD. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 47,4 %.



Po úprave o jednorazové položky dosiahol zisk firmy 2,78 miliardy USD. Na akciu to znamená 5,60 USD. Výsledky tak prekonali očakávania, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 5,14 USD.



Tržby dosiahli 15,80 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles, ten bol však minimálny. V rovnakom období minulého roka vykázala spoločnosť Caterpillar tržby na úrovni 15,86 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0686 USD)