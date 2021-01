Zisk výrobcu stavebných strojov Caterpillar prekonal očakávania

Deerfield 30. januára (TASR) - Americký koncern Caterpillar zaznamenal za posledný kvartál minulého roka pokles zisku o takmer 30 %, napriek tomu boli výsledky lepšie, než sa čakalo. Firma zároveň predpokladá lepší vývoj v tomto roku, v ktorom sa očakáva oživenie ekonomiky.



Svetový výrobca stavebných a ťažobných zariadení uviedol, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahol čistý zisk 780 miliónov USD (642,72 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,42 USD. V rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala spoločnosť zisk na úrovni 1,1 miliardy USD (1,97 USD/akcia).



Upravený zisk na akciu dosiahol v 4. štvrťroku 2,12 USD. V 4. kvartáli 2019 to bolo 2,71 USD/akcia. Firma Caterpillar tak vysoko prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom upraveného zisku na akciu až na 1,49 USD.



Tržby klesli medziročne o 15 % na 11,24 miliardy USD. V tomto ukazovateli spoločnosť len tesne zaostala za odhadmi analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 11,25 miliardy USD.



Caterpillar, ktorá po nástupe pandémie prestala so zverejňovaním odhadov zisku pre neistotu na trhu, nezverejnila prognózu zisku ani na tento rok. Ako povedal šéf spoločnosti Jim Umpleby, situácia na trhu je v dôsledku pandémie naďalej neistá. Očakáva však, že tržby by mohli byť v tomto roku o niečo lepšie. Jeho optimizmus vyplýva zo zvýšenia aktivity na realitnom trhu v Severnej Amerike a z rastu dopytu po stavebných strojoch v Číne.



(1 EUR = 1,2136 USD)