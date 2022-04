Zisk výrobcu tovaru Colgate-Palmolive klesol takmer o pätinu

New York 29. apríla (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Colgate-Palmolive zaznamenal za prvé tri mesiace tohto roka pokles zisku takmer o pätinu, výsledky však splnili očakávania. Informoval o tom server RTTNews.



Firma uviedla, že za 1. štvrťrok dosiahla čistý zisk 559 miliónov USD (533,14 milióna eur), čo na akciu predstavuje 66 centov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 18 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky zaznamenal 624 miliónov USD. Na akciu to predstavuje 74 centov. Spoločnosť tak splnila očakávania analytikov, ktorí svoj odhad upraveného zisku udávali práve na úrovni 74 centov.



Tržby spoločnosti dosiahli 4,40 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 1,4 %.



(1 EUR = 1,0485 USD)