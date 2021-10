Zisk výrobcu výťahov Otis vzrástol v 3. kvartáli o takmer štvrtinu

Farmington 25. októbra (TASR) - Americký výrobca výťahov a eskalátorov Otis Worldwide zaznamenal v 3. kvartáli rast zisku o takmer štvrtinu. Spoločnosť zároveň prekonala očakávania trhov, a to v oblasti zisku aj tržieb.



Otis informoval, že v 3. kvartáli dosiahol čistý zisk 331 miliónov USD (284,61 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 24,4 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky predstavoval 333 miliónov USD oproti 302 miliónom eur pred rokom. Na akciu dosiahol upravený zisk 77 centov, čím Otis prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 73 centov.



Tržby sa zvýšili o 10,8 % na 3,6 miliardy USD. Na organickej báze rast tržieb dosiahol 8,1 %. Aj v prípade tržieb výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí odhadovali tržby na úrovni 3,54 miliardy USD.



V reakcii na vývoj zisku a tržieb firma zlepšila prognózu na celý rok. Pôvodne počítala s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,89 až 2,93 USD, teraz odhaduje, že dosiahne zhruba 2,95 USD. To by znamenalo medziročný rast o 17 %.



Tržby by mali podľa najnovšej prognózy vzrásť o 11,8 až 12,3 % a na organickej báze o 8,5 až 9 %. V predchádzajúcej prognóze stanovila firma Otis rast tržieb o 10,5 až 11 % a na organickej báze o 7,5 až 8 %.



(1 EUR = 1,1630 USD)