Zisk Walmartu v 2. kvartáli prudko vzrástol

Bentonville 18. augusta (TASR) - Zisk amerického maloobchodného reťazca Walmart v 2. kvartáli jeho finančného roka 2020/2021 prudko vzrástol, až o 80 %. Prekonal tak aj odhady analytikov. Pomohol mu pritom strmý nárast on-line predaja, na takmer dvojnásobok vlaňajšej úrovne, keďže spotrebitelia počas blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu nakupovali často z domu.



Čistý zisk za tri mesiace do konca júla 2020 vzrástol o 80 % na 6,48 miliardy USD (5,47 miliardy eur), čo predstavuje 2,27 USD na akciu. Zisk očistený od jednorazových položiek sa zvýšil na 1,56 USD/akcia z vlaňajších 1,27 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, pritom očakávali zisk 1,22 USD na akciu.



Celkové tržby stúpli o 5,6 % na 137,7 miliardy USD, pričom tržby z on-line predaja vyskočili o 97 %. Podporili ich aj príjmy z čínskeho trhu vďaka investícii do čínskej spoločnosti JD.com.



K rastu tržieb Walmartu prispeli a sociálne benefity pre desiatky miliónov ľudí v USA, ktorí prišli počas pandémie nového koronavírusu o prácu, alebo museli zostať doma, prípadne mali skrátený pracovný čas. Ich vyplácanie sa však skončilo, alebo sa dávky znížili. Aj jednorazové šeky od vlády v apríli a v máji sú už minulosťou.



Rokovania v Kongrese o novom balíku pomoci skolabovali. A nič nenasvedčuje tomu, že by sa v blízkej budúcnosti podarilo dosiahnuť dohodu o ďalšej pomoci.



To znepokojuje analytikov, ktorí sa snažia predpovedať, ako to ovplyvní nákupy Američanov.



(1 EUR = 1,1853 USD)