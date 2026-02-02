< sekcia Ekonomika
Zisk Walt Disney podporili streamovacie služby a zábavné parky
Prevádzkový zisk streamovacích služieb Disney+ a Hulu vzrástol oproti rovnakému štvrťroku pred rokom o 72 % na 450 miliónov USD, čiže výrazne prekonal očakávania.
Autor TASR
New York 2. februára (TASR) - Zisk amerického zábavného a mediálneho koncernu Walt Disney za jeho účtovný prvý štvrťrok, ktorý sa skončil 31. decembra, podporili streamovacie služby a divízia zábavných parkov, ktorej tržby stúpli na rekordnú úroveň. Firma v pondelok oznámila, že jej kvartálny zisk medziročne klesol o 6 % na 2,48 miliardy USD (2,1 miliardy eur), pričom zábavné parky dosiahli rekordné štvrťročné tržby vo výške 10 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Prevádzkový zisk streamovacích služieb Disney+ a Hulu vzrástol oproti rovnakému štvrťroku pred rokom o 72 % na 450 miliónov USD, čiže výrazne prekonal očakávania. „So začiatkom nášho účtovného roka sme spokojní,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ koncernu Bob Iger.
Segment zábavy však zaznamenal pokles prevádzkových príjmov o 35 % na 1,1 miliardy USD, keďže vyššie náklady prevážili nad príjmami z uvedenia trhákov do kín vrátane filmov Zootropolis: Mesto zvierat 2 a Avatar: Oheň a popol. Film Zootropolis: Mesto zvierat 2 sa stal najziskovejším zahraničným filmom všetkých čias v Číne, uviedla spoločnosť. Iger povedal, že spoločnosť vkladá veľké nádeje do pripravovaných snímok vrátane pokračovania filmu Diabol nosí Pradu a tiež filmov Star Wars: Mandalorian a Grogu, Toy Story 5: Príbeh hračiek a Odvážna Vaiana: Legenda o konci sveta.
Podľa nedávnych správ by mal Iger tento týždeň oznámiť svoje plány odstúpiť do konca roka z funkcie. Z postu generálneho riaditeľa spoločnosti Disney po 15 rokoch odišiel už vo februári 2020 a vedenie odovzdal Bobovi Chapekovi. Ich spory počas pandémie COVID-19 však viedli k Chapekovmu odvolaniu v novembri 2022 a Igerovmu návratu na čelo firmy. Predstavenstvo spoločnosti Disney plánuje svoj výber nového šéfa oznámiť počas tohto štvrťroka.
(1 EUR = 1,184 USD)
