Zisk Walt Disney v 1. kvartáli fiškálneho roka 2019/2020 klesol o 23 %

Burbank 5. februára (TASR) - Nová online video služba Disney+ má za sebou skvelý štart, keď v priebehu necelých troch mesiacov získala takmer 29 miliónov zákazníkov. To podľa šéfa koncernu Walt Disney Boba Igera prekonalo všetky očakávania. Malo to však aj svoju cenu a zisk koncernu sa v 1. kvartáli fiškálneho roka 2019/2020 výrazne znížil.



Zisk za tri mesiace od októbra do decembra 2019 klesol o 23 % na 2,11 miliardy USD (1,91 miliardy eur) alebo 1,16 USD na akciu po 2,79 miliardy USD alebo 1,86 USD na akciu v rovnakom období rok predtým. Analytici počítali so ziskom na akciu 1,44 USD. Tržby medziročne stúpli o 36,3 % na 20,86 miliardy USD.



Služba Disney+ bola v USA spustená 12. novembra 2019 a na začiatku tohto týždňa mala už 28,6 milióna zákazníkov. Tento rast prekonal "naše najvyššie očakávania", uviedol Iger pri prezentácii hospodárskych výsledkov. Za doterajším úspechom Disney+ sú populárne produkcie, napríklad série Star Wars alebo The Mandalorian, rovnako ako nižšia cena v porovnaní s Netflixom.



(1 EUR = 1,1048 USD)