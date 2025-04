Zisk Wells Fargo v 1. štvrťroku vzrástol, ale tržby klesli

New York 11. apríla (TASR) - Americká banka Wells Fargo v piatok oznámila nárast čistého zisku za 1. štvrťrok 2025, ale jej tržby klesli. Upozornila zároveň, že clá na dovoz do USA by mohli spomaliť hospodársky rast, čo bude mať negatívny vplyv aj na jej výsledky. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk Wells Fargo vzrástol v 1. štvrťroku 2025 o 6 % na 4,89 miliardy USD (4,41 miliardy eur) alebo 1,39 USD na akciu zo 4,62 miliardy USD alebo 1,20 USD/akcia rok predtým. Podporili ho vyššie príjmy v oblasti správy majetku a investičného bankovníctva.



Analytici očakávali, že spoločnosť vykáže za 1. štvrťrok zisk 1,23 USD na akciu.



Tržby banky však v 1. štvrťroku klesli o 3 % na 20,15 miliardy USD z vlaňajších 20,86 miliardy USD. Analytici v tomto prípade očakávali vyššie tržby, v priemere 20,76 miliardy USD.



Čistý úrokový výnos klesol o 6 % na 11,50 miliardy USD z 12,23 miliardy USD v minulom roku, zatiaľ čo neúrokové výnosy sa zvýšili na 8,65 miliardy USD z 8,64 miliardy USD pred rokom.



Wells Fargo sa v predchádzajúcich rokoch zamerala na znižovanie nákladov, riešenie regulačných problémov a investovanie do svojich podnikov. Banka pokračovala v znižovaní počtu zamestnancov v rámci širšieho úsilia o úsporu peňazí a zároveň investovala do technológií na zvýšenie efektívnosti.



Náklady Wells Fargo klesli v tomto štvrťroku o 3 % na 13,89 miliardy USD v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Rezerva na úverové straty sa znížila na 932 miliónov USD z 938 miliónov USD v minulom roku.



Ale vyhlásenia prezidenta Donalda Trumpa o clách vyvolali obavy z inflácie, ktorá by mohla uvrhnúť americkú ekonomiku do recesie. Hrozí tak, že viac dlžníkov nesplatí svoje pôžičky.



(1 EUR = 1,1082 USD)