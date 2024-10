Zisk Wells Fargo v 3. kvartáli klesol, ale prekonal očakávania trhu

New York 11. októbra (TASR) - Zisk banky Wells Fargo v 3. kvartáli klesol z dôvodu nižších úrokových príjmov, prekonal však očakávania trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čistý zisk štvrtého najväčšieho amerického úverového inštitútu za tri mesiace od júla do konca septembra klesol na 5,11 miliardy USD (4,67 miliardy eur) alebo 1,42 USD na akciu z 5,78 miliardy USD alebo 1,48 USD v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 1,28 USD na akciu. Výnosy sa medziročne znížili o 2,4 % na 20,37 miliardy USD z 20,86 miliardy USD.



Čisté úrokové výnosy v 3. štvrťroku padli o 11 % na 11,69 miliardy dolárov. Analytici v priemere prognózovali 11,87 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0932 USD)