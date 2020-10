Zisk Wells Fargo v 3. kvartáli prudko klesol a sklamal očakávania trhu

San Francisco 14. októbra (TASR) - Zisk Wells Fargo sa v 3. kvartáli výrazne znížil a sklamal očakávania trhu. Medzi dôvody patrili aj náklady na odškodnenie v súvislosti so starým škandálom týkajúcim sa obchodných praktík banky. Negatívny vplyv na výsledky mali aj takmer nulové úrokové sadzby.



Zisk za tri mesiace od júla do septembra padol na 1,72 miliardy USD (1,46 miliardy eur) alebo 42 centov na akciu zo 4,04 miliardy USD alebo 92 centov na akciu v rovnakom období vlani. Analytici v priemere počítali so ziskom 45 centov na akciu.



Tržby medziročne klesli o 14,3 % na 18,86 miliardy USD z 22,01 miliardy USD. Analytici predpovedali tržby na úrovni 17,97 miliardy USD. Čisté úrokové príjmy dosiahli 9,4 miliardy USD, čo bolo o 512 miliónov USD menej v porovnaní s 2. štvrťrokom.