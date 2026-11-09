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Zisk zaisťovne Hannover Re za 9 mesiacov sa medziročne posilnil o 6,9%

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Zisk firmy na akciu sa zvýšil na 17,42 eura zo sumy 16,29 eura.

Autor TASR
Hannover 9. novembra (TASR) - Čistý zisk nemeckej zaisťovne Hannover Re za prvé tri kvartály tohto roka medziročne stúpol o 6,9 % na 2,1 miliardy eur z úrovne 2 miliardy eur, na ktorej bol za rovnaké obdobie vlaňajška. Zisk firmy na akciu sa zvýšil na 17,42 eura zo sumy 16,29 eura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Prevádzkový zisk zaisťovne za január až september sa medziročne zvýšil o 16,5 % na 2,9 miliardy eur zo sumy 2,5 miliardy eur. Hrubé tržby spoločnosti zo zaistenia sa znížili na 19,5 miliardy eur z objemu 19,7 miliardy eur. Pri konštantných výmenných kurzoch sa však zvýšili o 1,1 %.

V oblasti zaistenia majetku a zodpovednosti hrubé príjmy spoločnosti Hannover Re klesli o 4,9 % na 13,2 miliardy eur. V oblasti zaistenia životného a zdravotného poistenia sa jej hrubé príjmy zvýšili na 6,3 miliardy eur, čo pri konštantných výmenných kurzoch bol rast o 9,5 %.

Zaisťovňa Hannover Re potvrdila svoj celoročný výhľad a očakáva, že dosiahne čistý zisk v objeme najmenej 2,7 miliardy eur.
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