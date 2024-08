Zisk zaisťovne Swiss Re vzrástol v 1. polroku o takmer pätinu

Zürich 22. augusta (TASR) - Švajčiarska zaisťovacia spoločnosť Swiss Re zaznamenala za 1. polrok rast zisku o takmer pätinu. Výsledky ovplyvnili príjmy investičnej divízie a nízke náklady spojené s úhradou škôd za prírodné katastrofy. Zároveň potvrdila pôvodný odhad vývoja zisku na celý rok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk jednej z najväčších zaisťovní na svete dosiahol za prvých šesť mesiacov roka 2,09 miliardy USD (1,88 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast približne o 17 %. Za samotný 2. kvartál dosiahol zisk 996 miliónov USD.



Výsledky za 1. polrok tak mierne prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s čistým ziskom na úrovni 2,02 miliardy USD.



Generálny riaditeľ Swiss Re Andreas Berger uviedol, že zisk za celý rok by mohol prekonať 3,6 miliardy USD. Potvrdil tak pôvodný odhad čistého zisku, ktorý si zaisťovňa na rok 2024 stanovila práve nad úrovňou 3,6 miliardy USD.



Ak sa odhad vyplní, bude to znamenať lepší výsledok aj v porovnaní s úspešným rokom 2023. Za ten Swiss Re oznámila čistý zisk 3,2 miliardy USD, čo predstavovalo prudký rast po tom, ako za predchádzajúci rok zaznamenala zaisťovňa zisk 472 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1116 USD)