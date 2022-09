Zisk zásielkového koncernu FedEx klesol v 1.kvartáli o viac než pätinu

Memphis 23. septembra (TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx oznámila za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka pokles zisku o viac než pätinu, pričom výsledky zároveň zaostali za očakávaniami. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia na trhu a pokles dopytu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálov CNBC a RTTNews.



FedEx uviedol, že čistý zisk za 1. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo znamená obdobie od júna do konca augusta, dosiahol 875 miliónov USD (885,27 milióna eur). Na akciu to predstavuje 3,33 USD. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť čistý zisk 1,12 miliardy USD (4,09 USD/akcia).



Po úprave o mimoriadne položky upravený zisk dosiahol na akciu 3,44 USD oproti 4,37 USD/akcia za 1. kvartál 2021/2022. FedEx tak zaostal za očakávaniami, keď analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s upraveným ziskom na úrovni 5,14 USD/akcia.



Spoločnosť zaostala aj za očakávaniami v oblasti tržieb. Ako uviedla, tržby dosiahli 23,24 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 6 %, analytici však počítali s rastom tržieb až na 23,6 miliardy USD.



Ako povedal generálny riaditeľ FedExu Raj Subramaniam, spoločnosť naďalej pracuje na riešeniach, ktoré jej umožnia zvládnuť zložité podmienky na trhu. Firma už skôr oznámila plány znižovania nákladov, od ktorých si sľubuje v súčasnom obchodnom roku ušetrenie 2,2 miliardy až 2,7 miliardy USD. Za 1. kvartál už zrealizovala úspory v hodnote asi 300 miliónov USD a v 2. kvartáli plánuje ušetriť ďalších 700 miliónov USD.



Čo sa týka vyhliadok na 2. štvrťrok 2022/2023, FedEx naďalej očakáva tržby v rozmedzí od 23,5 miliardy do 24 miliárd USD a zisk na akciu minimálne 2,65 USD. Analytici odhadujú tržby na úrovni 23,78 miliardy USD a zisk na akciu 2,80 USD.



(1 EUR = 0,9884 USD)