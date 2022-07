Premiér E. Heger: Získavanie eurofondov bude výrazne jednoduchšie

Bratislava 18. júla (TASR) - Podpísanie Partnerskej dohody medzi Európskou komisiou (EK) a Slovenskom na obdobie 2021 – 2027 je obrovský stimul na zlepšenie života občanov. Vyhlásil to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na jej podpis v Bruseli s tým, že ho nesmieme premrhať. Dnešok je podľa neho veľkým dňom pre Slovensko. Vďaka dohode bude môcť SR do roku 2027 čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur.



"Eurofondy nesmú byť byrokratickým labyrintom, v ktorom sa orientuje len pár vyvolených," uviedol premiér. Podľa neho sa v minulosti využil z eurofondov len zlomok peňazí a vznikal priestor na korupciu.



"Zmenu systému čerpania pre Slovensko som niekoľkokrát otvoril aj na rokovaniach s Európskou komisiou, aby sme našli spoločnú dohodu, ako proces nastaviť," povedal premiér s tým, že podľa neho by bolo potrebné systém zmeniť a najmä zjednodušiť.



Pripomenul, že vláda nedávno prijala zmeny, vďaka ktorým bude získanie eurofondov výrazne jednoduchšie. "Šesť operačných programov sme nahradili jedným a vypracovali sme presný plán, do akých oblastí budú európske dotácie smerovať," priblížil Heger.