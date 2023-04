Získavanie pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina by mali zmeniť

Bratislava 25. apríla (TASR) - Mechanizmus nadobúdania vlastníctva pozemkov pôvodných majiteľov v bývalom vojenskom obvode Javorina by sa mal upraviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorý do parlamentu predložil poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Fecko. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2024.



"Riadny výkon vlastníckeho práva pôvodných vlastníkov nehnuteľností - pozemkov tvoriacich územie zaniknutého vojenského obvodu Javorina, ako aj ich právnych nástupcov je cieľom, ktorého dosiahnutiu pomôže práve prijatie predkladaného návrhu zákona," uviedol poslanec NR SR v dôvodovej správe k novele zákona.



Návrh zákona podľa neho upravuje mechanizmus predkupného práva a možností jeho uplatnenia, ktoré bude priznané tým pôvodným vlastníkom pozemkov vo vojenskom obvode Javorina, ktorým sa ich pôvodné vlastníctvo po ukončení reštitučných konaní (z rôznych, často aj objektívnych dôvodov) neobnovilo.



Vojenský obvod Javorina nachádzajúci sa v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji vznikol 1. januára 1953, pričom rozloha jeho územia bola v rozsahu 316.384.415 m2. Pozostával z katastrálnych území Blažov, Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpele a Sypková.



Napriek tomu, že vznik vojenského obvodu Javorina smeroval najmä k naplneniu účelu vojenskej ochrany štátneho územia, bol neopomenuteľne spätý aj so zánikom obcí, na ktorých území sa rozprestieral, a teda obce Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele, Ruskinovce, ako aj viaceré obce z územia východoslovenského regiónu Spiš. V súčasnosti správu pozemkov patriacich do vojenského obvodu Javorina, ku ktorým nebolo vlastnícke právo vysporiadané, vykonáva štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR v Pliešovciach.