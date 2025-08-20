< sekcia Ekonomika
Ziskové vyhliadky Estée Lauder výrazne sklamali očakávania trhu
Firma totiž zápasí s pretrvávajúcou slabosťou na trhoch v USA a Číne a neistotou v oblasti ciel.
Autor TASR
New York 20. augusta (TASR) - Prognóza zisku kozmetického koncernu Estée Lauder na najbližší rok výrazne sklamala očakávania Wall Street. Firma totiž zápasí s pretrvávajúcou slabosťou na trhoch v USA a Číne a neistotou v oblasti ciel. Akcie spoločnosti sa v predburzovom obchodovaní prepadli o približne 9 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.
Firma vyčíslila negatívny vplyv ciel, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, na zisk vo fiškálnom roku 2026 na približne 100 miliónov USD (85,60 milióna eur).
Nepredvídateľná obchodná politika Trumpovej administratívy zaťažila peňaženky spotrebiteľov a zároveň spôsobila prevádzkové ťažkosti firmám, ktoré hľadajú spôsoby, ako sa vyrovnajú s vplyvom ciel, a zároveň vymýšľajú stratégie na oživenie rastu.
Organické čisté tržby koncernu vo 4. kvartáli fiškálneho roka 2025 klesli o 13 % po náraste o 8 % pred rokom. Hlavným dôvodom bol slabý predaj v segmente starostlivosti o pleť a mejkapu.
Tržby vo 4. kvartáli dosiahli 3,41 miliardy USD, pričom analytici počítali s 3,39 miliardy USD. Čistá strata na akciu predstavovala 1,51 USD a upravený zisk na akciu 9 centov.
Firma vo fiškálnom roku 2026 počíta s reštrukturalizačnými nákladmi vo výške 1,2 miliardy až 1,6 miliardy USD pred zdanením. Upravený zisk na akciu za celý rok by sa mal pohybovať v pásme 1,90 až 2,10 USD, pričom analytici prognózovali až 2,21 USD.
(1 EUR = 1,1682 USD)
Firma vyčíslila negatívny vplyv ciel, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, na zisk vo fiškálnom roku 2026 na približne 100 miliónov USD (85,60 milióna eur).
Nepredvídateľná obchodná politika Trumpovej administratívy zaťažila peňaženky spotrebiteľov a zároveň spôsobila prevádzkové ťažkosti firmám, ktoré hľadajú spôsoby, ako sa vyrovnajú s vplyvom ciel, a zároveň vymýšľajú stratégie na oživenie rastu.
Organické čisté tržby koncernu vo 4. kvartáli fiškálneho roka 2025 klesli o 13 % po náraste o 8 % pred rokom. Hlavným dôvodom bol slabý predaj v segmente starostlivosti o pleť a mejkapu.
Tržby vo 4. kvartáli dosiahli 3,41 miliardy USD, pričom analytici počítali s 3,39 miliardy USD. Čistá strata na akciu predstavovala 1,51 USD a upravený zisk na akciu 9 centov.
Firma vo fiškálnom roku 2026 počíta s reštrukturalizačnými nákladmi vo výške 1,2 miliardy až 1,6 miliardy USD pred zdanením. Upravený zisk na akciu za celý rok by sa mal pohybovať v pásme 1,90 až 2,10 USD, pričom analytici prognózovali až 2,21 USD.
(1 EUR = 1,1682 USD)