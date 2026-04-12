Ziskovosť bánk sa vlani mierne znížila, ich odolnosť zostala silná
Poukázala na to, že tvorba kreditných nákladov bánk v poslednom štvrťroku 2025 výrazne akcelerovala.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Ziskovosť slovenského bankového sektora sa v roku 2025 mierne znížila, keď celkový čistý zisk klesol na 1,086 miliardy eur z predchádzajúcich 1,109 miliardy eur. Jeho finančná odolnosť však zostala silná. Posledný štvrťrok 2025 bol z pohľadu zisku negatívne ovplyvnený jednorazovými udalosťami. Naopak, koncoročné ukazovatele kapitálu a likvidity prekonávali svoje dlhodobé rekordné hodnoty. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári, v ktorom pravidelne hodnotí riziká v slovenskom finančnom sektore.
„Na zisk pozitívne vplývalo predovšetkým zlacňovanie neretailových vkladov, čo podporilo čistý úrokový výnos. Priaznivý bol aj vplyv zníženia sadzby bankového odvodu. Na druhej strane, prírastok zisku tlmilo zrýchlenie tvorby kreditných nákladov. To sčasti súviselo so zmenami v nastavení bonifikácie úverov na bývanie,“ zhodnotila NBS.
Poukázala na to, že tvorba kreditných nákladov bánk v poslednom štvrťroku 2025 výrazne akcelerovala. Dôvodom boli úpravy ocenenia úverov na bývanie, čo súviselo so zrušením štátnej bonifikácie a jej dobrovoľného presunu do nákladov vybraných bánk, ale aj vyššia tvorba opravných položiek v retaili. Tá bola v čistom vyjadrení najvyššia od pandemického roka 2020. Situácia v kvalite portfólií však podľa NBS ostáva stabilná.
Primeranosť vlastných zdrojov slovenských bánk dosiahla ku koncu roka 2025 na konsolidovanom základe takmer 21 %. V poslednom štvrťroku vlaňajška boli hlavnými faktormi vývoja pokles rizikovosti predovšetkým podnikových expozícií a započítanie priebežných ziskov vybraných bánk do kapitálu, negatívne zase pôsobil nárast celkovej kreditnej expozície. V oblasti likvidity banky ku koncu roka ťažili zo sezónneho prílevu vkladov, ktorý dokázal pokryť požiadavku vyplývajúcu z prírastku úverov, konštatovala NBS.
Upozornila, že v medzinárodnom porovnaní kapitálových a likviditných ukazovateľov slovenské banky k tretiemu štvrťroku 2025 stále mierne zaostávali. „V prípade ukazovateľov likvidity aj kapitálu však dosiahli domáce banky v poslednom štvrťroku 2025 veľmi pozitívny vývoj, čo by malo v európskom porovnaní pomôcť,“ doplnila centrálna banka.
Aktuálna geopolitická situácia podľa nej naznačuje, že rok 2026 nebude pre banky o nič jednoduchší ako minulý rok. Určitú úľavu im poskytne zníženie sadzby bankového odvodu z 24,96 % na 20 % a s opatrným optimizmom hodnotí NBS aj výhľad vývoja čistého úrokového výnosu. Potenciál zlacňovania vkladov sa pomaly zmenšuje, bankám však pomáha pokračujúca refixácia úverového portfólia a vyšší dopyt po úveroch na bývanie.
„Avšak, úverový dopyt, cenu dlhopisového financovania a tvorbu opravných položiek môžu výrazne negatívne ovplyvniť geopolitické riziká a z nich plynúce spomalenie globálneho ekonomického rastu. Pokračujúca potreba domácej fiškálnej konsolidácie bude patriť medzi faktory s potenciálne negatívnym vplyvom,“ avizovala NBS.
„Na zisk pozitívne vplývalo predovšetkým zlacňovanie neretailových vkladov, čo podporilo čistý úrokový výnos. Priaznivý bol aj vplyv zníženia sadzby bankového odvodu. Na druhej strane, prírastok zisku tlmilo zrýchlenie tvorby kreditných nákladov. To sčasti súviselo so zmenami v nastavení bonifikácie úverov na bývanie,“ zhodnotila NBS.
Poukázala na to, že tvorba kreditných nákladov bánk v poslednom štvrťroku 2025 výrazne akcelerovala. Dôvodom boli úpravy ocenenia úverov na bývanie, čo súviselo so zrušením štátnej bonifikácie a jej dobrovoľného presunu do nákladov vybraných bánk, ale aj vyššia tvorba opravných položiek v retaili. Tá bola v čistom vyjadrení najvyššia od pandemického roka 2020. Situácia v kvalite portfólií však podľa NBS ostáva stabilná.
Primeranosť vlastných zdrojov slovenských bánk dosiahla ku koncu roka 2025 na konsolidovanom základe takmer 21 %. V poslednom štvrťroku vlaňajška boli hlavnými faktormi vývoja pokles rizikovosti predovšetkým podnikových expozícií a započítanie priebežných ziskov vybraných bánk do kapitálu, negatívne zase pôsobil nárast celkovej kreditnej expozície. V oblasti likvidity banky ku koncu roka ťažili zo sezónneho prílevu vkladov, ktorý dokázal pokryť požiadavku vyplývajúcu z prírastku úverov, konštatovala NBS.
Upozornila, že v medzinárodnom porovnaní kapitálových a likviditných ukazovateľov slovenské banky k tretiemu štvrťroku 2025 stále mierne zaostávali. „V prípade ukazovateľov likvidity aj kapitálu však dosiahli domáce banky v poslednom štvrťroku 2025 veľmi pozitívny vývoj, čo by malo v európskom porovnaní pomôcť,“ doplnila centrálna banka.
Aktuálna geopolitická situácia podľa nej naznačuje, že rok 2026 nebude pre banky o nič jednoduchší ako minulý rok. Určitú úľavu im poskytne zníženie sadzby bankového odvodu z 24,96 % na 20 % a s opatrným optimizmom hodnotí NBS aj výhľad vývoja čistého úrokového výnosu. Potenciál zlacňovania vkladov sa pomaly zmenšuje, bankám však pomáha pokračujúca refixácia úverového portfólia a vyšší dopyt po úveroch na bývanie.
„Avšak, úverový dopyt, cenu dlhopisového financovania a tvorbu opravných položiek môžu výrazne negatívne ovplyvniť geopolitické riziká a z nich plynúce spomalenie globálneho ekonomického rastu. Pokračujúca potreba domácej fiškálnej konsolidácie bude patriť medzi faktory s potenciálne negatívnym vplyvom,“ avizovala NBS.