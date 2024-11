Zisky aj tržby Dell v 3. štvrťroku vzrástli

Round Rock 27. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Dell Technologies zaznamenala za 3. štvrťrok svojho finančného roka 2024/2025 nárast zisku aj tržieb. Ale jej tržby mierne zaostali za odhadmi analytikov, čo naznačuje, že nádejné oživenie na trhu osobných počítačov (PC) zastavilo. TASR o tom informuje na základe správy Bloomerg.



Dell oznámil, že jeho čistý zisk sa za tri mesiace do konca októbra 2024 zvýšil o 12 % na 1,12 miliardy USD (1,06 miliardy eur) alebo 1,58 USD na akciu približne z 1 miliardy USD alebo 1,36 USD/akcia pred rokom.



Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 10 % na 24,4 miliardy USD. Analytici však očakávali, že vykáže tržby 24,6 miliardy USD. Tržby z predaja osobných počítačov Dell pritom klesli o 1 % na 12,1 miliardy USD.



Trh s počítačmi v uplynulých rokoch klesol po veľkom dopyte počas prvých mesiacoch pandémie ochorenia COVID-19, keď študenti a zamestnanci firiem museli zostať doma. A hoci sa v tomto roku začali objavovať náznaky oživenia, v 3. štvrťroku ich predaj opäť klesol.



Dell je známy najmä vďaka počítačom, ale spoločnosť so sídlom v Round Rock v Texase dodáva aj vysokovýkonné servery potrebné na vývoj a nasadenie umelej inteligencie (AI), najmä počítače založené na čipoch Nvidia. Dopyt po nich je vysoký najmä zo strany poskytovateľov cloudových služieb, podnikov a vládnych inštitúcií.



Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť Dell oznámila, že dodáva servery s novými polovodičmi Nvidia Blackwell poskytovateľovi cloudovej infraštruktúry CoreWeave.



Tržby za infraštruktúru vrátane serverov vzrástli v období august - október 2024 o 34 % na 11,4 miliardy USD. To je tesne nad odhadom analytikov vo výške 11,3 miliardy USD.



"AI je pre nás obrovskou príležitosťou bez známok spomalenia," povedal prevádzkový riaditeľ Jeff Clarke.



Dell medzitým pokračuje v znižovaní pracovných miest v súvislosti s tlakom na jeho marže a tiež s reorganizáciou a zameraním sa na AI.



(1 EUR = 1,0522 USD)