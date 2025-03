Zisky aj tržby Lindt vlani vzrástli, tento rok opäť zvýši ceny

Zürich 4. marca (TASR) - Švajčiarsky výrobca čokolády Lindt & Sprüngli v utorok oznámil, že v roku 2025 zvýši svoje ceny o dvojciferné percento, aby vykompenzoval vysoké ceny kakaa. Uviedol to finančný riaditeľ Martin Hug. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V roku 2024 spoločnosť zvýšila svoje ceny o 6,3 %, ale to nestačilo na vyrovnanie prudkého nárastu cien kakaových bôbov, povedal. "Budeme potrebovať ďalšie zvýšenie cien, v roku 2025 o dvojciferné percento," povedal Hug novinárom po tom, čo spoločnosť oznámila svoje celoročné výsledky.



"Čokoláda bude v budúcnosti drahšia ako pred dvoma alebo tromi rokmi. To nie je len čokoláda Lindt, to je čokoláda všeobecne," dodal.



Zisk spoločnosti Lindt pred úrokmi a zdanením (EBIT) v roku 2024 vzrástol o 8,7 % na 884,2 milióna švajčiarskych frankov (937,84 milióna eur). To je lepší výsledok než 880 miliónov CHF, ktoré očakávali analytici.



Prevádzková zisková marža stúpla o 0,6 percentuálneho bodu na 16,2 %.



Základný čistý zisk sa zvýšil o 0,1 % na 672,3 milióna CHF, ale bez jednorazového daňového efektu v predchádzajúcom roku 2023 by stúpol oveľa výraznejšie. V roku 2023 totiž spoločnosť Lindt profitovala z jednorazového zníženia dane po zavedení globálneho minimálneho zdanenia a švajčiarskej daňovej reformy.



Tržby vlani vzrástli o 5,1 % na 5,47 miliardy CHF. A na organickom základe sa zvýšili o 7,8 %, čo je v súlade s prognózou spoločnosti, ktorá predpovedala organický rast tržieb v pásme 6 % až 8 %.



Nárast tržieb bol podporený zvýšením cien produktov, ktoré vykompenzovalo vyššie ceny kakaa, a pozitívnym objemovým mixom.



K rastu predaja prispeli všetky tri regióny, pričom v Európe vzrástli tržby o 9,5 % a vo zvyšku sveta o 10 %. Tržby v Severnej Amerike, v regióne, ktorý tvorí približne 40 % celkových tržieb spoločnosti Lindt, sa zvýšili o 5 %.



V tomto roku spoločnosť očakáva rast tržieb o 7 % až 9 % a rast marže EBIT o 20 až 40 bázických bodov ročne.



(1 EUR = 0,9428 CHF)