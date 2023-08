Zisky aj tržby Lufthansy v 2. štvrťroku vzrástli

Frankfurt nad Mohanom 3. augusta (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa dosiahla výrazný nárast zisku v 2. štvrťroku. Podporili ju silné tržby vďaka pokračujúcemu zvyšovaniu dopytu po globálnej leteckej doprave. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Čistý zisk skupiny Lufthansa za 2. štvrťrok 2023 vzrástol o 240 % na 881 miliónov eur z 259 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Zisk na akciu pritom stúpol na 74 centov z 22 centov/akcia.



Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vzrástol na 1,09 miliardy eur z 392 miliónov eur vlani a upravená marža EBIT stúpla na 11,6 % zo 4,9 % pred rokom a dosiahla nový rekord.



Upravený EBIT divízie prepravy pasažierov sa pritom vyšplhal na 965 miliónov eur po minuloročnej strate 86 miliónov eur, zatiaľ čo v prípade nákladnej divízie Lufthansa Cargo klesol na 37 miliónov eur zo 482 miliónov eur vlani.



Tržby skupiny za 2. štvrťrok vzrástli o 17 % na 9,39 miliardy eur.



Do skupiny Lufthansa patria tiež Swiss Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings a Lufthansa Technik.



Len v 2. štvrťroku 2023 letelo s týmito spoločnosťami 33,3 milióna pasažierov, čo je nárast z 29,2 milióna v predchádzajúcom roku. To zodpovedá 84 % úrovne z roku 2019.



Faktor obsadenosti sedadiel dosiahol 83 %, rovnako ako v roku 2019 pred pandémiou nového koronavírusu.



Pri pohľade do budúcnosti na 3. štvrťrok nemecký dopravca očakáva, že upravený EBIT prekročí predkrízovú úroveň 1,3 miliardy eur. Počíta tiež s ďalším rastom tržieb vďaka vysokému dopytu po leteckej doprave.



Za celý rok 2023 predpovedá letecká spoločnosť upravený EBIT viac ako 2,6 miliardy eur, čo je výrazný nárast v porovnaní s 1,5 miliardy eur v predchádzajúcom roku.