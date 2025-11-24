< sekcia Ekonomika
Zisky amerických bánk vzrástli v 3. kvartáli o viac než desatinu
Autor TASR
Washington 24. novembra (TASR) - Zisk amerických bánk sa v 3. štvrťroku tohto roka zvýšil o viac než desatinu a dosiahol takmer 80 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Federálneho úradu pre poistenie vkladov (FDIC).
Podľa údajov FDIC dosiahol zisk amerických bánk v období od júla do konca septembra 79,3 miliardy USD (68,69 miliardy eur), čo predstavuje rast o 13,5 %. Nemalou mierou sa pod rast ziskov podpísali nižšie rezervy na krytie prípadných úverových strát. Okrem toho rastie objem vkladov. V 3. štvrťroku tohto roka vzrástol ich objem už piaty kvartál po sebe.
Klesol aj počet „problematických bánk“. FDIC ich v 3. štvrťroku tohto roka evidoval celkovo 57. To znamená o dve banky menej než v predchádzajúcom štvrťroku. Znížil sa aj celkový počet bánk v USA, a to o 42. Dôvodom sú predaje či fúzie v bankovom sektore.
(1 EUR = 1,1544 USD)