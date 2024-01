New York 2. januára (TASR) - Zisky amerických spoločností by sa mohli v roku 2024 zlepšiť, keďže inflácia a úrokové sadzby budú klesať, predpovedajú analytici. Ale tieto vyhliadky zároveň zatieňujú obavy zo spomalenia ekonomického rastu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Analytici, ktorý oslovila spoločnosť LSEG, odhadujú, že zisky firiem z akciového indexu S&P 500 sa v roku 2024 celkovo zvýšia o 11,1 % po miernom raste o 3,1 % v minulom roku.



Americký Federálny rezervný systém (Fed) v decembri otvoril dvere znižovaniu úrokových sadzieb v roku 2024 po agresívnej kampani na skotenie inflácie, ktorá sa začala v roku 2022. To viedlo k prudkému oživeniu akciových indexov na konci minulého roka, pričom priemyselný Dow Jones dosiahol v decembri svoj prvý rekord od januára 2022, zatiaľ čo index S&P 500 je na dosah svojho historického maxima.



No zároveň pretrvávajú obavy z vplyvu vyšších úrokových sadzieb na ekonomiku aj zisky podnikov v roku 2024.



Vláda USA v decembri potvrdila, že rast ekonomiky sa v 3. štvrťroku zrýchlil. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v sledovanom období zvýšil medziročne o 4,9 %, uviedlo ministerstvo obchodu vo svojom konečnom odhade.



Prognózy ziskov v tomto roku by napriek tomu mohli byť revidované nadol, keď spoločnosti vykážu horšie než očakávané výsledky za 4. štvrťrok. Zverejňovanie výsledkov za uplynulý kvartál sa začne v polovici januára.



Investori, samozrejme, poukazujú na spomaľovanie inflácie ako na silné pozitívum pre firmy v roku 2024.



Analytici poukazujú tiež na zlepšovanie inflácie, zdravé spotrebiteľské výdavky, silnú zamestnanosť, očakávaný pokles úrokových sadzieb aj cien benzínu na čerpacích staniciach. Navyše, mnohé spoločnosti "zefektívnili svoje podnikanie a marže sú slušné".



A zároveň, postoj Fedu podporil oslabenie dolára, čo zvyšuje konkurencieschopnosť amerických produktov v zahraničí. Problémom však zostáva, či experti pri prognóze ziskov na rok 2024 nepredpokladajú až príliš veľa pozitívnych faktorov.



"Trh predpokladá takmer dokonalé pristátie s ochladzovaním inflácie bez výrazného vplyvu na dopyt a cenovú silu. Z nášho pohľadu to nie je pravdepodobné," napísali akcioví stratégovia J. P. Morgan vo svojom výhľade na rok 2024.