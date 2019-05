Zisky bánk sú citlivé na rast úrokových marží aj nesplácaných záväzkov

Čistý zisk bankového sektora vlani medziročne vzrástol o 7 %, za prvé tri mesiace tohto roka však mierne klesol, a to medziročne o tri percentá.

Bratislava 30. mája (TASR) – Slovenský bankový sektor je citlivý na vývoj klientskych úrokových sadzieb ako aj na možné straty, ak nebudú dlžníci schopní splácať svoje záväzky. Vývoj týchto ukazovateľov bude mať v budúcnosti vplyv na ziskovosť bankového sektora, ktorá by mohla postupne klesať. Vyplýva to zo Správy o finančnej stabilite k máju tohto roka, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).



Čistý zisk bankového sektora vlani medziročne vzrástol o 7 %, za prvé tri mesiace tohto roka však mierne klesol, a to medziročne o tri percentá. NBS však upozornila, že ziskovosť domácich bánk naďalej prevyšuje úroveň ziskovosti finančných domov v Európskej únii a v porovnaní s minulosťou a inými krajinami sa vyvíja zatiaľ relatívne priaznivo.



Banky v posledných rokoch podľa NBS udržiavali svoj zisk najmä vďaka výraznému rastu objemu úverov, hlavne úverov na bývanie, ako aj neustále sa znižujúcim nákladom na kreditné riziko, ktoré ku koncu minulého roka aj roka 2017 dosiahlo historicky nízku úroveň. "Tento vývoj, vzhľadom na obchodné modely slovenského bankového sektora a na stále vysoký podiel čistých úrokových príjmov na celkových príjmoch, môže ovplyvniť do značnej miery ziskovosť v najbližších rokoch," upozornila NBS.



Možný vývoj celkového zisku sektora naznačuje aj stresové testovanie bánk. V základnom scenári sa počíta s postupnou normalizáciou menovej politiky, čo prispeje k miernemu zvýšeniu klientskych úrokových sadzieb. "Kým mierny rast čistých úrokových príjmov vplýva pozitívne na odhadnutý zisk, počíta aj s postupnou normalizáciou historicky nízkych nákladov na kreditné riziko, ktoré by sa mali zvýšiť do konca roka 2021 približne na hodnotu z roku 2015," priblížila NBS. Pri týchto predpokladoch by postupne mohol nastať pokles zisku bankového sektora z 594 miliónov eur ku koncu minulého roka na približne 485 miliónov eur ku koncu roka 2021.



"Tento vývoj je však pomerne citlivý na zmeny predpokladov," konštatuje NBS. V prípade, ak nedôjde k nárastu úrokových sadzieb na novoposkytnutých úveroch na bývanie a ich hodnota zostane nezmenená a rovná ku koncu vlaňajška, odhadnutý čistý zisk poklesne postupne až o 9 % v roku 2021 a až o 26 % v porovnaní so ziskom v roku 2018. "Tento predpoklad zatiaľ podporuje aj vývoj sadzieb v prvom štvrťroku 2019, keď sadzby na novoposkytnuté retailové úvery na bývanie stagnovali," priblížila NBS. Ak by sa konkurencia medzi bankami zvýšila a spôsobilo by to pokles úrokov na úveroch na bývanie postupne na jedno percento ku koncu roka 2021, čistý zisk sektora by sa znížil o 16 % oproti základnému scenáru a o 32 % v porovnaní s vlaňajškom. Podobne je podľa NBS sektor citlivý aj na možný nárast strát z kreditného rizika.



Pri testovaní finančných domov sa tiež ukázalo, že rozdielne by pokles zisku zasiahol významné a menej významné banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky. Načrtnuté scenáre by podľa NBS viac pocítili menej významné finančné domy, ktorým by zisky klesali výraznejšie.