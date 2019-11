Zisky bankového sektora v USA v 3. štvrťroku klesli o 7,3 %

Washington 26. novembra (TASR) - Zisky bankového sektora v USA v 3. kvartáli klesli o viac ako 7 %, uviedla americká Federálna agentúra na ochranu vkladov (FDIC).



Zisky bánk v USA sa za tri mesiace od júla do septembra medziročne znížili o 4,5 miliardy USD alebo 7,3 % na 57,4 miliardy USD (52,09 miliardy eur), uviedla FDIC. Dôvodom boli jednorazové udalosti týkajúce sa troch veľkých finančných inštitútov, ktoré zabrzdili rast celého sektora. Bez nich (odpisov Bank of America, Wells Fargo a Mufg Union Bank) by bankový sektore pokračoval v raste a mierne by prekonal historické maximum 62,6 miliardy USD z 2. štvrťroka.



Podľa FDIC 62 % bánk v medziročnom porovnaní zvýšilo svoje zisky a len 4 % z bánk neboli ziskové. "Celkovo zaznamenal bankový sektor pozitívne výsledky," uviedla šéfka FDIC Jelena McWilliamsová.



Čisté úrokové príjmy však medziročne stúpli len o 1,2 %, čo bol ich najslabší nárast od konca roka 2014. Počet problémových bánk v 3. kvartáli klesol na 55, čo bolo najmenej od začiatku roka 2007. Otvorili sa 4 nové banky a 46 bánk bol pohltených v rámci fúzií.



(1 EUR = 1,1020 USD)